АНБ США удалило данные по слежке за семь лет несмотря на запрет

Агентство национальной безопасности США удалило информацию, которую обязано было хранить, передает Politico.

Речь идет о данных, полученных во время слежки за гражданами по программе бывшего президента США Джорджа Буша-младшего после теракта 2001 года. В 2007 году суд США обязал АНБ хранить данные по слежкам.

По информации издания, данные хранили до 2014 года, однако позднее уничтожили, чтобы освободить место для хранения новой информации. Стерты резервные копии 2009, 2011 и 2016 годов. Как рассказал один из собеседников издания, это произошло случайно.

«Руководство АНБ осознает эту ошибку, агентство стремится оперативно отреагировать на потерю этих данных», — сказала заместитель директора АНБ.

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После терактов 11 сентября Джордж Буш-младший усилил программу слежки. АНБ сотрудничало с операторами и провайдерами. Спецслужба получала метаданные с телефонов и сведения об интернет-коммуникации в США. В 2004-2005 годах информация о программе была обнародована.