В школах Бурятии ввели пропускной режим после нападения в Улан-Удэ, передает Интерфакс. Охранять школы будут сотрудники частных охранных предприятий и штатные охранники образовательных учреждений.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в школах должны быть тревожные кнопки. В тех учреждениях, где нет рядом отделения полиции, должен быть введен специальный порядок реагирования.

Цыденов добавил, что на психологическое состояние подростков влияют компьютерные игры, соцсети, доступность разных ресурсов с провоцирующим контентом, поэтому в школах усилят психологическую службу. «Психолог должен быть в каждой школе, если школа небольшая — то приходящий, если большая — то штатный. В постоянном режиме будут проводить с детьми работу», — добавил он.

Помимо этого, Цыденов пообещал поощрить учителя» школы №5 в Сосновом бору за «те действия, которые были предприняты для спасения детей, класса».

Занятия в школах Бурятии возобновятся 22 января.

Девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, накануне напал на учеников 7-го класса школы №5 в Улан-Удэ. В результате госпитализированы семь человек, в их числе и сам нападавший. Перед задержанием подросток попытался покончить с собой.

Как рассказал министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев, одна из пострадавших девочек впала в кому. За ее состоянием следят нейрохирурги, которые прибыли из Санкт-Петербурга. Состояние других пострадавших улучшается, однако они все еще находятся в больнице. Напавший на школу ученик также находится в тяжелом состоянии в реанимации.