В Турции в ДТП с автобусом погибли не менее 11 человек

В провинции Эскишехир в Турции при ДТП с экскурсионным автобусом погибли не менее 11 человек, 44 пострадали, передает Haberturk.

Ankara'dan Bursa’ya Uludağ gezisine giden tur otobüsünün yaptığı kazada 11 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı açıklandı. Otobüs şoförünün, Eskişehir’de önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırıp ağaçlara çarptığı öne sürülüyor. pic.twitter.com/RjiY8tDTvB — NTV Radyo (@ntvradyo) January 20, 2018

ДТП произошло на трассе Эскишехир — Бурса. Автобус, который перевозил туристов из Анкары в Бурсу. По предварительным данным, водитель транспортного средства сломал руль и врезался в деревья.

За последние несколько дней это уже вторая крупная авария с автобусом в Турции. Накануне автобус, следовавший по заснеженной трассе из региона Хатай в город Мушшесть, вылетел в кювет и перевернулся. В результате погибли шесть человек, 29 получили ранения.