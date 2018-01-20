Новая газета

В Турции в ДТП с автобусом погибли не менее 11 человек

Общество

 

В провинции Эскишехир в Турции при ДТП с экскурсионным автобусом погибли не менее 11 человек, 44 пострадали, передает Haberturk.

ДТП произошло на трассе Эскишехир — Бурса. Автобус, который перевозил туристов из Анкары в Бурсу. По предварительным данным, водитель транспортного средства сломал руль и врезался в деревья.

За последние несколько дней это уже вторая крупная авария с автобусом в Турции. Накануне автобус, следовавший по заснеженной трассе из региона Хатай в город Мушшесть, вылетел в кювет и перевернулся. В результате погибли шесть человек, 29 получили ранения.

Теги:
ak, авария, турция, дтп
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