В Сочи по подозрению в вымогательстве задержали главреда издания «БлогСочи»

Следственный комитет задержал главного редактора издания «БлогСочи» Александра Валова по подозрению в вымогательстве денег у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, пишет на своей странице в фейсбуке адвокат Александр Попков.

По словам защитника, Валова задержали на 48 часов после обыска. У него изъяли телефоны, документы, компьютерную и фото- технику.

«Валов считает свое уголовное преследование политически мотивированным. В субботу-воскресенье ожидается избрание меры пресечения, в т.ч. заключения под стражу», — написал Попков.

Ранее «Кавказский узел» сообщил, что накануне у Валова прошел обыск, журналист не открыл правоохранительным органам дверь, считая их действия незаконными. На трансляции, которую вел Валов, видно, что в квартире выключен свет, а от срезавшего замок инструмента идут искры. Через некоторое время в квартиру вошли восемь человек, камера перестала показывать вошедших, а блогер закричал, что ему закрывают рот и бьют. На этом запись заканчивается.

Сам Валов расскаказ изданию, что причина обыска — «деятельность "БлогСочи" и попытка закрыть сайт».

Сочинский суд в декабре прошлого года обязал Валова выплатить Юрию Напсо 1,5 млн рублей. Летом чиновник подал иск о защите чести и достоинства. Поводом судебного разбирательства стали публикации в издании «БлогСочи», в которых говорилось, что Напсо огородил часть общественного пляжа и построил бассейн в сочинском микрорайоне Лоо.