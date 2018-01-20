Мария Шарапова не смогла выйти в 1/8 турнира Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова уступила немке Анжелике Кербер в третьем круге Australian Open и покинула турнир, передает ТАСС.

Шарапова проиграла со счетом 1:6, 3:6. Матч продолжался чуть более часа. После этого Кербер сравняла счет по победами в личных встречах с Шараповой (4-4).

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кербер занимает 16-е место, Шарапова — 48-е.

Шарапова дебютировала на Australian Open в 2003 году. Впервые за 14 лет она вылетела из этого турнира на стадии третьего круга. В 2008 году спортсменка выиграла Australian Open, победив в финальном матче сербку Ану Иванович (7:5, 6:3).

После поражения Марии Шараповой в Australian Open не осталось спортсменов, представляющих Россию в одиночных разрядах.