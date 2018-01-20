Новая газета

В Омске задержали волонтеров штаба Навального

Общество

 

Полиция Омска задержала волонтеров штаба политика Алексея Навального, когда они раздавали листовки с приглашением на согласованную «забастовку избирателей» 28 января.

«Наших волонтеров везут в Отдел полиции №4 на Серова, 17 с формулировкой "до выяснения обстоятельств задержания". С ними координатор штаба и юрист», — сообщается на странице штаба «ВКонтакте».

Работник штаба Олег Снов уточнил, что задержаны восемь человек. Полиция объяснила задержание нарушением правил изготовления, размещения или распространения агитационных материалов (статья 5.12 КоАП).

Напомним, Алексей Навальный анонсировал протестную акцию 28 января после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не допустила его к участию в выборах президента России. В Москве сторонники политика подали заявку на проведение акции протеста в центре: шествие по Тверской улице с митингом на Охотном ряду. Власти Москвы предложили провести акцию в районе Щукино.

В своем блоге Навальный указал более 80 городов, где планируется провести акцию. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Ростов-на-Дону, Самара.

Теги:
задержания, омск, навальный
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