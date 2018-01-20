Следственные действия в отношении главы чеченского «Мемориала» внезапно отменили после рассказа адвоката Петра Заикина о возможной провокации

Следователь планировал в субботу, 20 января, провести в отношении главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева некие следственные действия, адвокату Петру Заикину стало известно об этом, когда он направлялся из Чечни в соседний Дагестан, аэропорт Махачкалы. Всю дорогу до границы между республиками автомобиль, на котором передвигался адвокат, открыто, без стеснения сопровождал серебристый «Форд Фокус» с номером М002УР77. Когда Заикин покинул пределы Чеченской республики, он получил смс от следователя: «Завтра нужен ты на следственном действии. Утром».

Петр Заикин не счел возможным оставить своего подзащитного: он отменил свой вылет и развернулся.

Машина, которая следила за адвокатом, никого уже не удивила: всю прошлую неделю защитник наблюдал за собой слежку. Однако спонтанность вызова на следственные действия (сути которых следователь не объяснил), а также весь ход расследования дела Титиева заставили заподозрить готовящуюся провокацию.

«Я не исключаю, что вместо следственных действий против меня устроят провокацию, — рассуждал в пятницу Петр Заикин. — Например, подкинут наркотики или оружие. Или организуют митинг чеченских женщин с плакатами типа: «Вон отсюда, российский оккупант».

Накануне «Новая газета» опубликовала материал о внезапном вызове Заикина в Курчалоевский РОВД, в которой сообщили о возникших подозрениях. В субботу вместе с адвокатом на следственные действия в курчалоевский РОВД отправились журналисты «Новой газеты». Несмотря на то, что следователь требовал, чтобы адвокат прибыл «утром», к 12:00 арестованного Оюба Титиева даже ещё не доставили из Грозненского СИЗО в Курчалой. В 12:17 конвой, наконец, выехал. А в 12:45 следователь сообщил защите, что следственные действия не состоятся. Якобы некий свидетель, который вчера был вызван на очную ставку, сегодня вдруг «не смог» явиться на следственные действия. Для Чечни — небывалый случай.

Напомним, 9 января в Чечне задержали главу местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Позже ему предъявили обвинение в хранении 180 граммов марихуаны и арестовали на два месяца. Адвокаты обжаловали это решение. Правозащитник вину отрицает и утверждает, что ему подкинули наркотики. Он считает, что преследование связано с его деятельностью в «Мемориале».