На активиста «Левого блока» напали после антифашистского шествия 19 января

Активист «Левого блока» Илья С. рассказал о нападении неизвестных ему людей после состоявшегося накануне антифашистского шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Об этом «ОВД-Инфо» сообщили в пресс-службе движения.

По словам активиста, около станции метро Домодедово (вероятно, имеется в виду станция Домодедовская Замоскворецкой линии метро) по пути в торговый центр на него напали трое неизвестных ему людей. Со спины его кто-то спросил: «Че, с митинга Маркелова?». После этого его стали бить по голове и повалили на землю.

Через некоторое время нападавших спугнули прохожие. Серьезных травм активист не получил, у него разбито лицо.

Накануне в Москве состоялось антифашистское шествие в память о Маркелове и Бабуровой, участники которого возложили цветы на месте убийства у дома на Пречистенке.

Во время мероприятия полиция задержала четырех человек из-за шарфов и лыжных масок на лицах. На задержанных составили административные протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).