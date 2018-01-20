22 спортсмена представят КНДР на Олимпийских играх в Пхенчхане

22 спортсмена из КНДР выступят в трех видах спорта и пяти дисциплинах на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает CNN.

Он подтвердил, что спортсмены из Южной и Северной Кореи выступят под одним флагом. Они также представят объединенную женскую команду по хоккею.

Переговоры КНДР и Южной Кореи прошли в начале января после того, как глава Северной Кореи Ким Чен Ын анонсировал возможную отправку на соревнования делегации от КНДР.

КНДР и Южная Корея выходили под одним флагом — с изображением Корейского полуострова — в 2000, 2004 и 2006 годах.