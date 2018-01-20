Умер создатель новой французской кухни шеф-повар Поль Бокюз

Умер французский повар, обладатель трех звезд Мишлен Поль Бокюз, считающийся создателем новой французской кухни. Ему был 91 год. Об этом в написал в своем твиттере министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) January 20, 2018

«Скончался Поль Бокюз. Гастрономия погрузилась в траур. Господин Поль был самой Францией, простотой и щедростью, превосходством и искусством жизни. Нас покинул папа гастрономии. Пусть шеф-повара, как в Лионе, так и во всем мире, и дальше приумножают плоды его страсти», — написал Коллон.

Поль Бокюз родился под Лионом в 1926 году в семье потомственных кулинаров, которая вела свое дело с XVII века. Бокюз обучался кулинарному делу с самого детства. Во время Второй мировой войны ушел на фронт добровольцем.

После войны вернулся в Лион и устроился в ресторан La Mère Brazier. После был учеником известного шеф-повара Фернана Пуана. В 1961 году вернулся на работу в ресторан отца, который в течение четырех последующих лет получил три звезды Мишлен.

В 1970-х годах стал одним из основоположников так называемой «новой кухни», которая уделяет особое внимание качеству продуктов и калорийности блюд. Она отличается стремлением к натуральности блюда, а также вниманием к его сервировке.

Бокюз удостоен звания «Лучший повар Франции» и является обладателем ордена Почетного легиона. Французский ресторанный гид Gault Millau в 1989 году назвал Бокюза шеф-поваром века.