Российские танцоры выиграли серебро и бронзу на ЧЕ по фигурному катанию

Российские танцевальные пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин заняли второе и третье места на проходящем в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию, передает Интерфакс.

Первое место выиграли французская пара Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, набрав по сумме короткого и произвольного танцев 203,16 баллов.

Боброва/Соловьев получили 187,13 балла, а Степанова/Букин — 184,86 балла.

Ранее серебро и бронзу в мужском одиночном катании выиграли Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.

До этого российские спортсмены заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар.

Чемпионат Европы завершится 21 января.