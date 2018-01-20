Российские танцоры выиграли серебро и бронзу на ЧЕ по фигурному катанию
Российские танцевальные пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин заняли второе и третье места на проходящем в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию, передает Интерфакс.
Первое место выиграли французская пара Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, набрав по сумме короткого и произвольного танцев 203,16 баллов.
Боброва/Соловьев получили 187,13 балла, а Степанова/Букин — 184,86 балла.
Ранее серебро и бронзу в мужском одиночном катании выиграли Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.
До этого российские спортсмены заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар.
Чемпионат Европы завершится 21 января.