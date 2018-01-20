Эрдоган заявил о фактическом начале операции в сирийском Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что антитеррористическая операция в сирийском Африне фактически уже началась. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Турецкий президент раскритиковал оказываемую США поддержку сирийским курдам из партии «Демократический союз» и отрядов «Сил народной самообороны».

«Запад должен осознать, что Турция — союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе», – сказал Эрдоган.

Он добавил, что призывает Запад пересмотреть политику в Сирии и прекратить сотрудничество с террористами.

По словам Эрдогана, местом проведения следующей операции турецких сил станет сирийский регион Манбидж.

Сирийское правительство после заявления турецкого лидера выступило с осуждением. Дамаск указал, что будет сбивать самолеты турецкой авиации.

Накануне о том, что операция ВС Турции в Африне «de facto началась с артиллерийских обстрелов» сказал министр обороны Турции Нуреттин Джаникли. По словам чиновника, пока «ни один турецкий солдат пока не пересек турецко-сирийскую границу».