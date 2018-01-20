Антон Шипулин стал третьим на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования (12,5 км), которая прошла на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает Интерфакс.

Биатлонист допустил один промах, отстав от первого места на 1 минуту 18,4 секунды. В гонке он стартовал четвертым по итогам прошедшего накануне спринта.

Первым финишировал победитель спринта норвежец Йоханнес Бе. Дистанцию он преодолел за 31 минуту 14,4 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Второе место занял француз Мартен Фуркад, с одним промахом уступивший победителю 1 минуту 0,5 секунды.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 14 (8-й номер старта). Антон Бабиков (2 промаха), 20 (31).Максим Цветков (3), 32 (42).Александр Логинов (4), 33 (48).Матвей Елисеев (3), 39 (53).Евгений Гараничев (3).

Это третья медаль сборной России на этапах Кубка мира в этом сезоне.