Минобороны передислоцировало российских военных из-за начала турецкой операции в Сирии

Министерство обороны приняло решение передислоцировать оставшиеся российские формирования из района сирийского Африна, где турецкая армия проводит операцию против курдских формирований. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает Интерфакс.

«Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат», — сказали в военном ведомстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте «антитеррористической операции» в Африне.

Сообщалось, что ВВС Турции наносят авиаудары по позициям курдских военизированных формирований, которые государство считает террористической группировкой.