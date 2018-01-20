Российский экипаж команды «Камаз-мастер» выиграл ралли-рейд «Дакар»

Российский экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем ралли-рейда «Дакар 2018» в зачете грузовиков. Об этом сообщает Интерфакс.

В экипаж также вошли Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков. Перед последним этапом Николаев лидировал в генеральной классификации, опережая ближайшего преследователя на 3 часа 53 минуты и 59 секунд.

На втором месте разместился белорус Александр Вязович (MAZ), третье место занял Айрат Мардеев, также выступающий за «КАМАЗ-Мастер». Еще один участник российской команды, Дмитрий Сотников, стал 10-м.

Участники 40-го в истории ралли-рейда преодолели около 9 тысяч километров по территории Перу, Боливии и Аргентины. Один из этапов был отменен из-за непогоды.

Николаев — трехкратный победитель «Дакара». Ранее он выигрывал марафон в 2013 и 2017 годах.

«КАМАЗ-Мастер» — самая титулованная команда «Дакара» в зачете грузовиков. Теперь она — 15-кратный победитель знаменитого ралли-рейда.