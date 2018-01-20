В столице Афганистана вооруженные боевики напали на отель

В столице Афганистана Кабуле боевики напала на Hotel Inter-Continental Kabul, сообщает BBC со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Наджиба Даниша.

По данным телеканала Tolo News, боевики захватили заложников, среди них есть погибшие.

«По крайней мере 15 человек либо убиты, либо ранены на первом и втором этажах отеля», – рассказали очевидцы нападения.

Некоторые из них сообщили, что в гостинце прогремел взрыв, а нападение совершили три террориста в поясах смертников.

Intercontinental Hotel считается популярнейшим среди иностранцев отелем Кабула, где проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц.