Российская фигуристка Алина Загитова выиграла ЧЕ в Москве

Россиянка Алина Загитова выиграла золото чемпионата Европы-2018 в Москве в женском одиночном катании. Второе место заняла двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева, передает Интерфакс.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы Загитова заработала 238,24 балла. Медведева уступила 5,38 балла, набрав 232,86 балла.

Третье место заняла итальянка Каролина Костнер с суммой 204,25 балла.

Еще одна россиянка Мария Сотскова, получив 200,81.

Ранее серебро и бронзу в соревнованиях танцоров выиграли Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин. В мужском одиночном катании аналогичные результаты показали Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.

До этого российские спортсмены заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар.