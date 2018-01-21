Пострадавшая учительница рассказала о возможной причине нападения на школу в Улан-Удэ

Пострадавшая учительница Ирина Раменская рассказала, что девятиклассник, напавший с топором на учеников и преподавателя в школе в Улан-Удэ, мог сделать это из-за плохой оценки, написала в фейсбуке пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.

Учительница добавила, что не знает настоящих мотивов нападавшего, однако предположила, что это связано с полученной двойкой.

«Никогда на А. не подумала бы, что он может такое сделать. Тихий, нормальный с виду мальчик. Да исправил бы он эту двойку! Так и не могу понять, почему он (так) поступил. Как закрою глаза, стоит в глазах — огонь, дым, как загорел класс. Только одна мысль была — спасти детей!», — сказала преподаватель.

Помимо этого, Хаганова рассказала о состоянии тяжело раненной при нападении девочки. Ее прооперировали, но она по-прежнему находится в коме.

Девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, в пятницу утром напал на учеников 7-го класса школы №5 в Улан-Удэ. В результате госпитализированы семь человек, в их числе и сам нападавший. Перед задержанием подросток попытался покончить с собой.

Как ранее рассказал министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев, одна из пострадавших девочек впала в кому. За ней следят нейрохирурги, которые прибыли из Санкт-Петербурга. Напавший на школу ученик также находится в тяжелом состоянии в реанимации.

После инцидента в школах Бурятии ввели пропускной режим.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло допустил, что у атак в Улан-Удэ и Перми есть один организатор, который действует через соцсети.