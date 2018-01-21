Делегация из КНДР прибыла в Южную Корею впервые за четыре года

Впервые за четыре года в Южную Корею прибыла делегация из Северной Кореи, передает агентство Yonhap.

Визит продлится два дня. Группа из КНДР, по данным агентства, прибыла в город Каннын на востоке страны. До этого делегация посетила столицу Южной Кореи, Сеул.

Делегацию из семи человек возглавляет певица Хен Сон Воль, она руководит оркестром Samjiyon и женской музыкальной группой Moranbong​. Планируется, что оркестр выступит на Олимпиаде. Yonhap называет Хен Сон Воль одной из самых влиятельных женщин в КНДР.

В Канныне делегация планирует осмотреть сцену, проверить аудиосистему, а также обговорить с представителями Южной Кореи «другие условия предстоящей работы».

Ранее сообщалось, что 22 спортсмена из КНДР выступят в трех видах спорта и пяти дисциплинах на Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмены из Южной и Северной Кореи выступят под одним флагом.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении КНДР участвовать в Олимпиаде-2018 во время новогоднего обращения к нации. После этого Сеул предложил переговоры. Помимо этого, представители Южной Кореи во время переговоров заговорили о необходимости объединения семей, разделенных Корейской войной, и возобновлении диалога на уровне министерств обороны.