Турецкие танки вошли в сирийский город Африн

В сирийский Африн вошли танки вооруженных сил Турции, сообщает телеканал NTV со ссылкой на военные источники.

По информации телеканала, занята представителями сирийской курдской партии «Демократический союз» (PYD) и Рабочей партии Курдистана (PKK). Турция считает их террористическими организациями.

Собеседники NTV рассказали, что сирийская оппозиция и турецкие танки уже уничтожили «артиллерийскими выстрелами цели на границе региона».

Фотографии техники публикует государственное агентство Anadolu.

При этом ранее глава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар заявил, что единственная цель операции — террористы, «их убежища, жилье, оружие, инструменты и оборудование».

Накануне Минобороны России перебросило оставшиеся российские формирования из района сирийского Африна, где турецкая армия проводит операцию против курдских формирований. В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте «антитеррористической операции» в Африне.