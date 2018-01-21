Турецкие танки вошли в сирийский город Африн
В сирийский Африн вошли танки вооруженных сил Турции, сообщает телеканал NTV со ссылкой на военные источники.
По информации телеканала, занята представителями сирийской курдской партии «Демократический союз» (PYD) и Рабочей партии Курдистана (PKK). Турция считает их террористическими организациями.
Собеседники NTV рассказали, что сирийская оппозиция и турецкие танки уже уничтожили «артиллерийскими выстрелами цели на границе региона».
Фотографии техники публикует государственное агентство Anadolu.
[Фотогалерея] Второй день операции ВС Турции «Оливковая ветвь» https://t.co/AL14QGz6A8 #ВВС #Африн #Сирия #PYD #PKK #Syria #Afrin #Turkey #Хатай pic.twitter.com/WyA6VCQTM4— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 21, 2018
При этом ранее глава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар заявил, что единственная цель операции — террористы, «их убежища, жилье, оружие, инструменты и оборудование».
Накануне Минобороны России перебросило оставшиеся российские формирования из района сирийского Африна, где турецкая армия проводит операцию против курдских формирований. В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте «антитеррористической операции» в Африне.