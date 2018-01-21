Обвиняемый в махинациях с криптовалютами россиянин попросил убежища в Греции

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в США в отмывании 4 млрд долларов через криптовалютную биржу, попросил политического убежища в Греции, передает Интерфакс.

«Мы считаем, что, если он будет выдан США, то там с ним не будут обращаться по европейским стандартам, не исключаем даже применение к нему пыток», — сказал адвокат Илиас Спирлиадис.

По словам защитника, Винник — эксперт в области блокчейна, а это сфера, которой «интересуются власти США, что делает его дело еще и политическим». Пока будут рассматривать прошение россиянина, его не могут никуда экстрадировать.

«Если будет принято отрицательное решение, мы сможем его обжаловать. И пока все инстанции не будут завершены, министр, по нашим законам, не может подписать документ о его экстрадиции», — добавил он.

В декабре Верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции россиянина Александра Винника в США. Планировалось, что министр юстиции Греции должен был принять окончательное по делу Винника — а именно чей запрос об экстрадиции, России или США, удовлетворить.

Напомним, правоохранительные органы Греции задержали Винника в июле этого года. По версии США, россиянин, в частности, отмывал деньги при помощи биржи криптовалют BTC-e. В свою очередь, Генпрокуратура России инкриминирует Виннику то, что он «под предлогом поставки оборудования похитил денежные средства на сумму более 600 тысяч рублей» у неназванной организации.

Сам Винник, по словам его защитника, не признает обвинений американских властей в отмывании 4 миллиардов долларов. Обвинения российской стороны он не комментировал, однако от экстрадиции на родину не отказывался.