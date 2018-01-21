В Махачкале суд арестовал мэра города на 10 дней

Советский районный суд Махачкалы арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 дней по делу о превышении полномочий при выделении земли, передает ТАСС.

В отношении Мусаева возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО «АСПК» в собственность земельного участка площадью около 17,5 тысяч кв. м за плату в размере 1 миллион 100 тысяч рублей. При этом, отмечает следствие, глава города знал, что земельный участок — собственность Республики Дагестан.

Действия Мусаева якобы принесли бюджету республики ущерб в 80 млн рублей.

Сам чиновник не признал своей вины. По словам адвоката Сулеймана Азуева, участок не был собственностью республики. На участке расположены производственные площади, собственником которых является «тот человек, кому эта земля и предоставлена».