Российская Федерации фигурного катания назвала имена спортсменов-участников ОИ

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвали имена спортсменов, которые будут представлять Россию на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, передает РИА Новости.

В парном катании от России выступят: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. В мужском одиночном катании будут участвовать Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. В женском одиночном —Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова.

В олимпийском турнире в танцах на льду Россию представят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.

Теперь список российских фигуристов предстоит утвердить Международному олимпийскому комитету (МОК).

Российские участники Олимпийских игр в фигурном катании отправятся на сборы в Японию 27 января, откуда 6 февраля перебазируются в Южную Корею.

Накануне россиянка Алина Загитова выиграла золото чемпионата Европы-2018 в женском одиночном катании, второе место заняла двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева.

Серебро и бронзу в соревнованиях танцоров выиграли Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин. В мужском одиночном катании аналогичные результаты показали Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.

Спортсмены Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов и Наталья Забияко /Александр Энберт, выступающие в парном фигурном катании, завоевали весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар.