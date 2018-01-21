Гражданин Украины погиб во время атаки на отель в Кабуле

Гражданин Украины погиб в результате атаки террористов на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле 20 января, сообщает представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», —написал он.

Накануне вечером шестеро боевиков напали на отель Intercontinental, где проходила вечеринка. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка «Талибан». Нападавших убили в воскресенье утром.

По информации МВД Афганистана, жертвами нападения стали пять человек, включая одного иностранца. Однако СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвами стали 43 человека. В числе погибших — генконсул Афганистана Абдулла Вахид Поян. Он занимал пост генконсула в городе Карачи в Пакистане.