Страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти до 2019 года

Организация стран-экспортеров нефти и не входящих в картель стран (ОПЕК+) оставила без изменений решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти до 2019 года, передает ТАСС.

«Основной вывод сегодняшней встречи — мы еще раз подтверждаем необходимость и приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты 29-30 ноября на весь период 2018 года», — сказал министр энергетики России Александр Новак.

Рынок, отметил Новак, еще не достиг баланса между спросом и предложением нефти. По его словам, средние цены на нефть в 2017 году были на 30% выше, чем годом ранее.

Напомним, в 2016 году участники ОПЕК впер­вые за во­семь лет до­го­во­ри­лась со­кра­тить до­бы­чу — на 1,2 млн бар­ре­лей нефти в сутки — до 32,5 млн бар­ре­лей. Кроме того, Россия решила поддержать решение ОПЕК и сократить нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки.