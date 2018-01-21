Суд Сочи арестовал обвиняемого в вымогательстве главреда издания «БлогСочи»

Центральный районный суд Сочи на два месяца арестовал главного редактора издания «БлогСочи» Александра Валова, обвиняемого в вымогательстве денег у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, написал в твиттере адвокат Александр Попков.

Валову предъявили обвинения в вымогательстве накануне вечером. По словам Попкова, его подзащитного обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата Напсо за удаление статей про его бассейн на пляже. Журналист отрицает свою вину и называет дело политически мотивированным. Напсо ранее отказался прокомментировать дело.

Александра Валова задержали 20 января после обыска. У него изъяли телефоны, документы, компьютерную и фото- технику.

Сочинский суд в декабре прошлого года обязал Валова выплатить Юрию Напсо 1,5 млн рублей. Летом чиновник подал иск о защите чести и достоинства. Поводом судебного разбирательства стали публикации в издании «БлогСочи», в которых говорилось, что Напсо огородил часть общественного пляжа и построил бассейн в сочинском микрорайоне Лоо.