Правительство согласилось смягчить условия «закона Яровой»

Правительство признало обоснованной часть критики «закона Яровой» и смягчило его условия и сроки введения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

По данным газеты, необходимый объем хранилищ данных будут рассчитывать исходя не из емкости сетей связи, а из фактического трафика. Это позволит сократить затраты операторов. Объемы подлежащей хранению информации могут быть изменены после 1 декабря 2022 года.

Ранее РСПП оценил совокупные затраты на исполнение закона МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» в 2018 году в 100 млрд руб. Без софинансирования из госбюджета эти операторы могут позволить себе тратить не более 3 млрд руб. в год каждый. Однако поддержка из госбюджета по-прежнему не предусмотрена.

Операторы также смогут сэкономить на оборудовании. Для хранения данных они смогут использовать уже имеющуюся инфраструктуру и оборудование. Но только после «доработки в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков оборудования и самих операторов».

19 января вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о возможном переносе вступления в силу требования «закона Яровой» с 1 июля 2018 года на несколько месяцев позже. Собеседник «Коммерсанта» на рынке связи рассказал, что речь идет о октябре 2018 года.

Напомним, «антитеррористические» поправки должны вступить в силу с 1 июля этого года. Как сообщалось ранее, они обязывают ооператоров связи хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации своих абонентов в течение шести месяцев, а общие данные о коммуникации — в течение трех лет.