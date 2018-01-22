Власти выплатят по 400 тысяч рублей пострадавшим при нападении на школу в Улан-Удэ

Пострадавшим при нападени на школу №5 в Улан-Удэ выплатят по 400 тысяч рублей, заявил глава республики Алексей Цыденов на совещании правительства Бурятии.

Всего из резервного фонда правительства Бурятии будет выделено 2,4 млн рублей. Их получат пятеро семиклассников и учительница.

По данным Минздрава Бурятии, по состоянию на утро 22 января трое детей и преподаватель находятся в удовлетворительном состоянии. Еще одна 13-летняя девочка — в крайне тяжелом, но наблюдается положительная динамика. Другая девочка находится в тяжелом состоянии, специалисты из Санкт-Петербурга сделали ей операцию по реконструкции пальца руки. Состояние нападавшего 15-летнего подростка — средней тяжести. Он тоже перенес операцию.

РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Октябрьского районного суда Улан-Удэ Александру Поплавскую сообщает, что суд продлил на 72 часа (до вторника) срок задержания подозреваемого в нападении подростка, который остается в больнице.

19 января девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учеников 7-го класса школы №5 в Улан-Удэ. В результате госпитализированы семь человек, в их числе и сам нападавший. Перед задержанием подросток попытался покончить с собой.

Против молодого человека возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более детей. Пострадавшая при нападении учительница рассказала о полученной им двойке, но добавила, что мотивы «тихого, нормального с виду мальчика», ей неизвестны. В школе 22 января возобновились занятия.