В Якутии оштрафовали заклеившую детям рот скотчем экс-воспитательницу детсада

Суд оштрафовал бывшую воспитательницу детского сада в поселке Айхал в Якутии, которая заклеила скотчем рты четырем воспитанникам, сообщается на сайте прокуратуры республики.

В суде установлено, что осужденная в марте 2017 года заклеила рты скотчем четырем своим воспитанникам, детям было по четыре года.

Женщину признали виновной, приговорили к штрафу и лишили права занимать должности в образовательных организациях сроком на два года.

Уголовное дело рассмотривалось в особом порядке, воспитательница полностью признала вину. Приговор в законую силу не вступил.

Аналогичный случай произошел 27 ноября 2017 года в детском саду «Колокольчик» в поселке Витим Ленского района Якутии. Тогда 18-летняя воспитательница заклеила рот шестилетнему мальчику и еще одному ребенку за плохое поведение за столом. По итогам служебной проверки ее уволили.