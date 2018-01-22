В Госдуму внесли законопроект о приравнивании незарегистрированных браков к официальным

Член Совета Федерации Антон Беляков внес в Госдуму законопроект о приравнивании незарегистрированных отношений мужчины и женщины к официальному браку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Сенатор предлагает внести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения». В законопроекте под такими отношениями понимается «не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство».

«Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», — цитирует агентство документ.

Необходимость принятие законопроекта Беляков объясняет тем, что сожительство не признается законом «и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение». Предполагается, что статус фактических брачных отношений как раз и обеспечит наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

В документе со ссылкой на Минтруд сообщается, что «2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет». Кроме того, россияне также, как и в большинстве зарубежных стран, не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи, а также и не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального.