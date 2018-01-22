Посол Украины уточнил число погибших украинцев при атаке на отель в Кабуле

При атаке на отель в Кабуле погибли семь украинцев, передает РИА Новости со ссылкой на посла Украины. Ранее сообщалось об одном погибшем украинце.

Кроме того, руководитель пресс-службы казахстанского МИД Ануар Жайнаков сообщил в фейсбуке, что в результате атаки на гостиницу погиб 40-летний гражданин Казахстана.

20 января шестеро боевиков напали на отель Intercontinental, в это время там проходила вечеринка. По данным МВД Афганистана, жертвами стали 14 иностранцев и четверо афганцев.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».