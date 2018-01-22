Собчак собрала необходимые для выдвижения в президенты 100 тысяч подписей

Телеведущая Ксения Собчак собрала 100 тыс. подписей, необходимых для участия в выборах президента, сообщил «Новой газете» руководитель сети региональных штабов Тимур Валеев.

«Мы начали собирать 28 декабря. 24 региона сдали больше 2 500 необходимых подписей. Всего к этому моменту собрали 101 008 подписей», — рассказал он.

Сбор подписей командой Собак будет продолжен до 30 января — в этот день она сдаст подписные листы для проверки в Центризбирком. 31 января — последний день, когда в ЦИК можно подать подписи для регистрации в качестве кандидата.

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Валеев добавил, что региональные штабы столкнулись с так называемыми «рисовальщиками». «Это просто люди, которые из года в год собирают для всех подписи в регионах. Говорят, что у них своя база, а в итоге — все подделка», — сообщил собеседник. По его словам, рекорд по «рисовке» поставила Тюмень. «За один день сборщик принес 1 500 подписей. Все — фальшивки», — рассказал он.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак пойдет на выборы президента России в 2018 году от партии «Гражданская инициатива». Для регистрации в качестве кандидата ей нужно было собрать 100 тыс. подписей.

Ранее о прекращении сбора подписей рассказали в штабах президента Владимира Путина (было собрано 300 тыс. подписей, так как он идет как самовыдвиженец), бизнесмена Антона Бакова, сооснователя «Яблока» Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.