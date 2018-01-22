Минтранс предложил направлять собранные с водителей штрафы только на строительство дорог

Минтранс предлагает внести поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят тратить собранные с водителей деньги только на строительство дорог, узнали «Ведомости».

В настоящее время деньги поступают в региональные бюджеты, откуда их можно брать и тратить на любые цели. Как пояснил «Известиям» лидер «Синих ведерок» Петр Шкуматов, «деньги идут в общий котел и тратятся на что угодно, в том числе и на фестивали зимнего мороженого».

Законопроект предполагает, что теперь деньги будут поступать только в дорожные фонды. При этом, по данным «Известий», в эти фонды не будут отправлять штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов, доходы от платных парковок и плату за создание съездов для объектов дорожного сервиса.

Ожидается, что новый порядок вступит в силу с 2019 года. В понедельник, 22 января, комиссия правительства решит, надо ли вносить документ в Госдуму.

Ранее глава Минтранса Максим Соколов заявил, что 80% федеральных трасс теперь отвечают нормативным требованиям. «Миф о плохих дорогах, по крайней мере федеральных дорогах, в России в 2017 году, я считаю, точно развеялся», — говорил он.

Однако данные Росстата показывают, что на конец 2016 года менее половины (41,5%) дорог общего пользования (не только федеральных трасс) отвечали нормативам.