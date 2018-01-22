Bloomberg узнал о планах Саудовской Аравии получить 100 млрд долларов от задержанных принцев

Власти Саудовской Аравии рассчитывают получить от принцев, которые находятся в «заключении» в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде из-за подозрения в коррупции, более 100 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на представителя власти сообщило, что, хотя номера в отеле зарезервирован до 14 февраля, Эр-Рияд планирует завершить переговоры с арестованными принцами до конца января.

В сообщении уточняется, что 90 человек уже согласились заплатить за выход на свободу, еще пять человек обдумывают предложение властей, а 90 не отказались платить, они знакомятся с предъявленными обвинениями.

Напомним, всего по подозрению в коррупции было арестовано 350 человек, однако часть задержанных были переведены в статус свидетелей по делу. Те, кто остался в пятизвездочном отеле, могут пользоваться услугами ресторана, фитнес-клуба, спа и боулинга.