Лондон пожаловался на отставание от России по расходам на оборону

Великобритания уступает России по расходам на оборону и военные разработки. Об этом говорится в тексте речи начальника Генштаба Ника Картера, с которой он выступит сегодня в Королевском объединенном институте оборонных исследований, сообщает The Guardian.

По мнению Картера, Великобритании не удается «идти в ногу» с Россией, и страна находится в уязвимом положении из-за угрозы гибридной войны с Россией и другими «потенциально враждебными странами».

Кроме того, источники в британской армии в разговоре с The Telegraph отмечают, что в данный момент Россия доминирует в таких областях, как артиллерия, радиоэлектронная война и кибертехнологии.

Картер также обеспокоен тем, что Москва наращивает военное присутствие в зарубежных странах, в том числе с помощью применения крылатых ракет большого радиуса действия в Сирии. В своем выступлении глава Генштаба обратит внимание на то, что министерству обороны требуется увеличить расходы на армию, флот и военно-воздушные силы.

В конце декабря газета The Financial Times сообщила, что командование НАТО обеспокоено безопасностью подводных линий коммуникаций из-за активности российских подводных лодок у берегов Европы. На это заявление российское посольство в Москве ответило, что это удобный повод повысить расходы на оборону.

В ноябре 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в том, что Москва использует фальшивые новости, чтобы посеять раздор в Соединенном Королевстве и других странах, и дестабилизирует международную систему.