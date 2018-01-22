Около 5 тысяч студентов привлекут для наблюдения за выборами президента

Российский союз молодежи (РСМ) намерен привлечь от 3 до 5 тысяч студентов наблюдению за предстоящими выборами президента России. Об этом глава РСМ Павел Красноруцкий сообщил РИА Новости.

По его словам, в наблюдении за выборами будут участвовать те студенты, которые принимали участие в мониторинге сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ). При этом все они будут работать абсолютно бесплатно.

«Они пройдут определенное обучение в общественных палатах регионов с приглашением представителей ЦИКа и избирательной комиссии субъектов для того, чтобы они получили дополнительную нормативную базу по процедуре наблюдения за выборами», — добавил Красноруцкий.

Читайте также Что мы не расскажем о выборах

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Свое желание побороться за место президента выразило больше 30 человек. Два кандидата — директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже официально зарегистрированы.

Многим разрешено открыть избирательный банковский счет. Как минимум 10 кандидатм ЦИК отказал в регистрации, в том числе оппозиционному политику Алексею Навальному, еще два человека сняли свои кандидатуры до регистрации.