Суд ликвидировал фонд штаба Алексея Навального

Мещанский суд Москвы ликвидировал фонд «Пятое время года», который обеспечивает работу штаба политика Алексея Навального, сообщает «Медиазона».

Представтель Минюста указывал на претензии, которые есть у ведомства к фонду. В их числе — «недостоверные сведения об адресе постоянного местонахождения» руководства фонда, «наличие незарегистрированных структурных подразделений, нецелевое расходование денежных средств на оплату аренды помещений штабов Алексея Навального в рамках предвыборной кампании».

«Уважаемый суд, скорость процесса сама говорит о том, что у Минюста есть желание ликвидировать фонд хоть завтра. Все нарушения устранимы. В иске должно быть отказано», — ответил представитель Навального Иван Жданов.

Напомним, на прошлой неделе Минюст обратился в суд с требованием ликвидировать фонд «Пятое время года». В ответ ПВГ подал встречный иск к министерству юстиции России, в котором представители фонда потребовали признать проверку Минюста незаконной и результат аннулировать.

Фонд «Пятое время года» — операционное юридическое лицо кампании Навального, в нем официально трудоустроены сотрудники штабов, на фонд заключаются договоры об аренде помещений. Кроме того, ПВГ аккумулирует все средства, которые поступают Навальному в виде пожертвований.