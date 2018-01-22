Мессенджерам и соцсетям запретили сообщать о работе со спецслужбами

Правительство Москвы внесло изменения в правила взаимодействия организаторов распространения информации в интернете, в том числе мессенджеров, с государственными органами, которые осуществляют оперативно-разыскную деятельность. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

В списке организаторов распространения информации находятся социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджеры Telegram, WeChat, а также проекты «Яндекса» и Mail.ru, Хабрахабр, приложения для знакомств Badoo, Mamba и другие ресурсы.

Согласно новым поправкам, администрация мессенджера или соцсети обязана обеспечить «неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам».

Кроме того, теперь запрещается нахождение программно-технических средств, используемых для взаимодействия с уполномоченными органами, за пределами России.

В постановлении отмечается, что создатель канала распространения информации должен предоставить удаленный доступ к своей информационной системе не позднее 3 месяцев с даты получения соответствующего уведомления от ФСБ.

1 января в России вступил в силу запрет на анонимность в мессенджерах, согласно которому ресурсы обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона и передавать данные о переписке и пользователях по запросу в правоохранительные органы.

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В октябре прошлого суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи спецслужбам данных, необходимых для декодирования переписки пользователей (часть 2 статьи 13.31 КоАП). Основатель мессенджера Павел Дуров обвинил ФСБ в нарушении Конституции.