В Страсбурге сессия ПАСЕ началась без России

В Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая в очередной раз пройдет без участия российской делегации. На заседаниях, которые продлятся до 26 января выступят президент Армении Серж Саргсян, президент Австрии Александр Ван дер Беллен, и принцесса Дании Мэри.

Кроме того, в ходе сессии пройдут выборы президента ПАСЕ и нового комиссара по правам человека. Генеральный секретарь Совета Европы представит ежегодное коммюнике, а действующий комиссар СE по правам человека — доклад о своей деятельности за прошедший год.

Не смотря на то, что Россия не подавала заявку на аккредитацию своей делегации в Страсбург, тем не менее некоторые мероприятия сессии посетят депутат Госдумы Петр Толстой и сенатор Константин Косачев. Они примут участие в заседании специальной Комиссии по гармонизации органов Совета Европы, которое состоится 23 января.

Неделей ранее в Госдуме пояснили, что поездку следует расценивать с точки зрения продолжения диалога, от которого «российские парламентарии никогда не отказывались».

В октябре 2017 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила не признавать легитимными решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если на зимней сессии ПАСЕ не вернет полномочия российской делегации.

Напомним, что с 2016 года Россия не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.