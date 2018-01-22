Отец Варвары Карауловой: дочь обратилась к президенту за помилованием

Обновлено Адвокат Варвары Карауловой Сергей Бадамшин уточнил, что его подзащитная еще не подавала прошение о помиловании. Идет только подготовка к подаче прошения.

Петр Караулов, отец Варвары Карауловой, которую осудили на четыре с половиной года за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», в эфире «Эхо Москвы» рассказал, что его дочь написала письмо президенту России Владимиру Путину о помиловании.

«Также попросила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову оказать содействие, чтобы этот вопрос был оперативно решен», — сказал он.

По его словам, Москалькова посетила колонию, где находится Караулова. «И Варя настроена очень оптимистично, несмотря на то, что происходит в ее жизни», — добавил отец.

Напомним, в декабре Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ и приговорил ее к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Карулову задержали в Турции при попытке улететь в Сирию. Ее обвинили в связи с исламистами и желании вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство». В качестве доказательства следствие представило переписку Карауловой с вербовщиком ИГ.

В апреле прошлого года бывшую студентку философского факультета МГУ Караулову этапировали в исправительную колонию №1 в Вологде.