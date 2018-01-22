Новым председателем ПАСЕ стал сторонник возвращения российской делегации

Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы стал итальянский политик Микеле Николетти. В своей речи новый председатель отметил важность межпарламентского диалога со всеми странами.

«Мы должны продолжать обличать любые нарушения прав человека, допущенные в любом уголке нашего континента любой властью. В то же время, защиту прав человека укрепит только единство наших народов», — сказал он

Социалист Николетти выступает за возвращение российской делегации в ПАСЕ. Он является соавтором резолюции, которая предлагает механизм, позволяющий снять политические санкции с делегации из России. Соответствующая резолюция была утверждена большинством голосов ПАСЕ в октябре. В тексте документа говорилось, что ассамблея и Комитет министров Совета Европы должны «гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах». Это решение может запретить ПАСЕ продлевать действие ограничений, которые были наложены на Россию без согласия стран-членов.

Предыдущий президент Ассамблеи Педро Аграмунт подал заявление об отставке якобы по состоянию здоровья в октябре, за день до начала осенней сессии ПАСЕ. Его отставке предшествовал громкий скандал, связанный с поездкой в Сирию в марте 2017 года.

На посту председателя Аграмунта временно сменила киприотка Стелла Кириакидес. Комментируя ее назначение глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что легитимность ее избрания в отсутствии российской делегации вызывает вопросы. Однако и в 2018 году Россия не приняла участия в выборах председателя.

Слуцкий также ранее отмечал, что вне зависимости от личности нового председателя, Россия может вернуться в Страсбург только при условии внесения поправок в регламент Ассамблеи. Речь идет об отмене нормы, позволяющей лишать национальные делегации права голоса в ПАСЕ.

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Напомним, что с 2016 года Россия не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи. В зимнюю сессии 2018 года российская делегация также не принимает участия, однако депутат Госдумы Петр Толстой и сенатор Константин Косачев приехали в Страсбург на заседание специальной Комиссии по гармонизации органов Совета Европы, которое состоится 23 января.

На фоне сложностей в отношениях с Ассамблеей российская сторона — одна из основных плательщиков — приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год до восстановления полномочий национальной делегации. Взнос России в СЕ на 2017 год должен был составить 33 млн евро. Однако выплатив первый транш в размере около 10 млн евро, Москва заявила о том, что не будет вносить оставшуюся сумму. В октябре стало известно, что новое решение относительно вклада Росиии в бюджет СЕ на 2018 будет зависеть от того, будет ли российская делегация полноценно участвовать в работе ПАСЕ.