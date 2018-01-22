Space X отложила запуск ракеты Falcon Heavy из-за приостановки работы правительства США

Компания Space X отложит тестовый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy из-за приостановки работы правительства США, сообщает Florida Today со ссылкой на 45-ое космическое крыло.

В ведомстве отметили, что Космический центр Кеннеди и база ВВС США на мысе Канаверал не смогут провести огневые испытания в связи с отстранением ключевых сотрудников.

Генерал-майор Уэйн Монтейт отметил в своем заявлении на официальном сайте Крыла, что если правительство не откроется к концу недели, компания начнет организованное закрытие и впоследствии забастовки. «Мы просто не сможем выполнить главную миссию по освоению космоса без нашей невероятной гражданской рабочей силы. Это тяжелое время не должно разделить нас, а наоборот объединить», – подчеркнул Монтейт.

20 января правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования, так как полноценный бюджет на 2018 год не был согласован. Причиной послужили разногласия по поводу новой резолюции республиканцев и демократов о ряде параметров.

В декабре глава Space X Илон Маск анонсировал запуск Falcon Heavy в январе 2018 года. Однако в середине января тестирование перенесли по неизвестным причинам.

Первые испытания Falcon Heavy прошли в мае прошлого года. Тогда центральную часть ракеты успешно испытали на огнестойкость.

Ракета Falcon Heavy должна отправиться на орбиту Марса. Ее стоимость оценивается в 90 млн долларов.