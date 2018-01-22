Кремль прокомментировал отсутствие заметных сюжетов на госканалах про нападения на школы в России

Российские СМИ самостоятельно определяют редакционную политику, в том числе и вопрос освещения трагических событий, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу «Дождь».

Он прокомментировал нападения в школах, которые произошли на минувшей неделе, а также коснулся вопроса широкого освещения этих событий в онлайн-СМИ и практически отсутствие данной повестки на федеральных каналах.

«Это целиком и полностью прерогатива редакционной политики. Какие-то СМИ принимают решения в пользу освещения, какие-то СМИ придерживаются иной точки зрения», — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что в Кремле с уважением относятся ко всем точкам зрения, но считают, что «подобные трагические события требуют чрезвычайно аккуратного подхода».

На прошлой неделе призошли два нападения на школы. Первое — в Перми 15 января, когда двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а затем ударили ножами друг друга. В результате пострадали 15 человек. Нападавшие арестованы по обвинению в «покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Также возбуждено дело о халатности.

Напомним, 18 января при входе в московскую гимназию охранник остановил 11-классника, пытавшегося пронести внутрь шесть перочинных ножей, охотничий патрон, сумочку с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревку, куски проволоки и два коробка спичек. Эти предметы были обнаружены при досмотре ручным металлодетектором.

На следующий день девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учеников 7-го класса школы №5 в Улан-Удэ. В результате госпитализированы семь человек, в их числе и сам нападавший. Перед задержанием подросток попытался покончить с собой. Против молодого человека возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более детей.