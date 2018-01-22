В Москве у здания ЦИК активисты «Другой России» зажгли файеры

Возле здания Центральной избирательной комиссии в Москве сторонники незарегистрированной партии «Другая Россия» зажгли файеры, а также раскидали листовки «Ваши выборы — фарс».

По словам лидера организации Александра Аверина, шестерых активистов задержали. Они находятся в ОВД-Китай-город. «Были зажжены файера, разбросаны листовки. Выборам — нет! Отмене итогов приватизации — да!», — пишет он.

Партия «Другая Россия» появилась в 2010 году, ее учредили на съезде членов запрещенной Национал-большевистской партии. В январе 2011 года «Другой России» отказали в регистрации. Лидером партии является писатель Эдуард Лимонов.