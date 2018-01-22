Астраханский суд перевел фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова на амбулаторное лечение

Кировский районный суд Астрахани заменил фигуранту «болотного дела» Максима Панфилова принудительную меру с пребывания в психиатрической больнице на амбулаторное лечение, рассказала «Новой газете» адвокат Мария Куракина.

По словам адвоката, Панфилов будет наблюдаться у врача по месту жительства (в Астрахани). По закону каждые шесть месяцев он будет проходить освидетельствование.

«Мы рады, что суд учел доводы защиты. Максим может лечиться амбулаторно. Благодарим все правозащитные организации и неравнодушных людей, которые поддерживали Максима и защиту», — прокомментировала Мария Куракина.

Решение суда вступит в силу через 10 дней. Заседание прошло в закрытом режиме.

На прошлой неделе врачи сочли, что Панфилов не представляет опасности для общества и может быть переведен на амбулаторное лечение. В марте прошлого года Максима Панфилова отправили на принудительное лечение.

Максим Панфилов страдает синдромом Туррета. Во время следствия его признали невменяемым. Защита указывала на резкое ухудшение здоровья Панфилова, когда он был в СИЗО (с августа 2016 года он находился в «Бутырке»).