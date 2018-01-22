В Ейске чиновники помешали провести «Что? Где? Когда?» из-за оппозиционных взглядов организатора

В городе Ейск Краснодарского края местные чиновники пригрозили школьникам «проблемами с получением медалей» из-за участия в игре «Что? Где?Когда?» (ЧГК), которую организовал депутат муниципального образования Александр Коровайный, придерживающийся оппозиционных взглядов.

По словам Коровайного, причиной, по которой столичные власти могут препятствовать проведению игр, это некое решение о том, что работа оппозиционных представителей с молодежью перед выборами президента — нежелательна.

Коровайный рассказал «Новой газете», что проблемы с проведением игр появились после того, как он стал депутатом районного совета от партии «Яблоко», после этого местные власти запретили проводить отборочные игры, мотивируя это антитеррористической угрозой.

Депутат заявил, что местные власти попросили его не выносить «на публику», то, что происходит с ЧГК, после чего удалось провести даже две игры, однако в проведении третьей отказали.

Существовала договоренность с местным Домом офицеров о проведении третьей игры, но ее отменили из-за проведения «другого мероприятия». «Однако когда я пришел в назначенный час, там никакого мероприятия не было!», — добавил Коровайный.

Депутат обратился за разъяснением к чиновникам. «Начали говорить, что пишу посты в социальных сетях с критикой власти, вдруг дети это почитают, поэтому мне нельзя проводить игры, для этого они найдут кого-нибудь из преподавателей и поручат ему», — пояснил собеседник «Новой газеты».

По словам Коровайного, местные власти пообещали ему, что «игры пытаются вывести на новый уровень, сделать так, чтоб из бюджета выделять средства на них».

«Для этого ничего не было сделано. Я снова попытался организовать проведение игр, тогда они сами провели игры, купили вопросы. Однако это странно, потому что вопросы всегда были бесплатные», — добавил Коровайный.

В свою очередь, 21 января, когда депутат снова попытался провести «Что?Где?Когда?», чиновники, по словам Коровайного, опять препятствовали этому.

«Школьники сообщили, что им запретили ходить на игры. Мы решили провести тем составом, который есть. В итоге было в два раза меньше команд», — отметил собеседник газеты.

По словам депутата, на выходе стояла машина, в которой сидели сотрудники управления образования Ейска. Они снимали всех, кто выходил из здания.

В управлении образования Ейского района «Новой газете» отказались прокомментировать ситуацию. «Наши школьные лиги идут по графику», — добавила сотрудница отдела воспитательной работы Ольга Доля. В Минобразования Краснодарского края, также не смогли прояснить ситуацию.

В пресс-службе администрации Ейского района, заявили, что события являются «пиаром Коровайного». «По поводу проведения игр он в администрацию не обращался. Он является частным лицом, а организация игр должна проходить под жестким контролем», — сказала «Новой газете» начальник отдела по взаимодействию со СМИ Людмила Тарасова.

По ее словам, администрация ничего Коровайному не запрещала, нет никаких официальных документов, подтверждающих отказы. Тарасова также сообщила, что у нее нет сведений о том, что вопросы для «Что? Где? Когда?» закупали.

У начальницы пресс-службы также нет сведений о том, что кто-то из администрации присутствовал на последних играх ЧГК, организованных депутатом. «Сказать можно все, что угодно», — заключила Тарасова.