The Bell: проект Putin Team будет продвигать продюсер Лепса на деньги хоккеиста Овечкина

Продвижением в социальных сетях, «всеми контентными и техническими вопросами» Putin Team, созданного хоккеистом Александром Овечкиным, занимается проект музыкального продюсера Игоря Матвиенко Жить.рф. Об этом изданию The Bell сообщил представитель Putin Team.

Оба проекта были созданы одновременно в ноябре 2017 года. Движение Putin Team призвано объединить знаменитостей, которые поддерживают президента России Владимира Путина в ходе предвыборной кампании. Оно финансируется лично Овечкиным, уточняет издание.

Проектом «Жить» занимается одноименная региональная общественная организация, которую создал Матвиенко совместно с постоянными деловыми партнерами — сыном Станиславом и директором нескольких своих компаний Андреем Лукиновым. Цель проекта определяется как поддержка лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Продюсер Игорь Матвиенко — создатель таких групп, как «Любэ», «Иванушки International», «Корни» и «Фабрика». Он также продюсирует певицу Викторию Дайнеко и певца Григория Лепса.

Напомним, что в Кремле инициативу Овечкина поддержали.

Газета «Ведомости» сообщала, что настоящим автором проекта является не Овечкин, а агентство «ИМА-консалтинг». Сам Овечкина утверждал, что идея создания движения принадлежит ему.

О своем присоединении к движению уже заявили спортсмены Елена Исинбаева, Евгений Плющенко, Алексей Воевода, шахматист Сергей Карякин, певец Николай Расторгуев и многие другие.