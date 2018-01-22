«У нас есть соглашение с российскими друзьями». Эрдоган рассказал о договоренности с Москвой по новой операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция договорилась с Россией о проведении «антитеррористической операции» против курдов в сирийском Африне, передает Daily Sabah.

«В Африне будет наведен порядок. Мы не намерены отступать. Мы говорили об этом с нашими российскими друзьями. У нас есть соглашение», — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция обсуждала операцию и с другими странами, в том числе с США, но Анкара не смогла убедить Вашингтон «в некоторых вещах». Эрдоган добавил, что никто из тех, кто критикует Турцию за операцию в Африне, не думает о решении проблем сирийского народа.

«Никто не гарантирует, что ракеты, выпущенные накануне из Африна по турецкому району Рейханлы, уже завтра не используют для обстрелов городов Европы или США. В этом особенность терроризма. Турция сумеет одержать победу в этой борьбе», — цитирует его Анадолу.

Накануне турецкие танки вошли в Африн. Сообщалось, что сирийская оппозиция и турецкие танки уже уничтожили «артиллерийскими выстрелами цели на границе региона». Сама операция началась днем ранее.

Минобороны России перебросило оставшиеся российские формирования из района сирийского Африна, где турецкая армия проводит операцию против курдских формирований.