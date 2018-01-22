Собянин: учащиеся использовали выборы президента для привлечения внимания к проблемам в школе, а не наоборот

Школьники выбрали день выборов президента для проведения референдумов, потому что это единственный шанс хоть что-то решить в своей школе, а не для того, чтобы повысилась явка на выборах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом передает РИА Новости.

«Что касается школьных референдумов, мне кажется, это не для явки, это скорее, наоборот, школьные активисты воспользовались явкой на президентских выборах, потому что на их референдумы никто никогда не ходит», — сказал мэр.

По его мнению, референдумы никак не скажутся на явке, а наоборот, «вызовет шероховатости при движении избирателей».

Напомним, после того, как стало известно, что 18 марта в школах, где расположены участково-избирательные комиссии (УИК), могут пройти референдумы для родителей и учеников, оппозиционер Алексей Навальный призвал «не дать себя обмануть».

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По мнению Навального, такие референдумы нужны, чтобы привлечь на избирательные участки взрослых родственников школьников, чтобы повысить явку на президентских выборах.

Инициатором таких референдумов выступил депутат Мосгордумы Антон Молев. По его задумке, на этом мероприятии может вынесено не более четырех актуальных вопросов, например, о школьной форме.