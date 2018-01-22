Мать убитого в отделе полиции петербуржца потребовала компенсацию от МВД

Мать петербуржца Дмитрия Демидова, которого застрелили в 2015 году в отделе полиции, подала иск к МВД о компенсации морального вреда размером 1,5 млн рублей, сообщает РБК.

В иске указывается, что правоохранительные органы не извинились перед матерью Демидова, как того требует закон «О полиции» и приказы МВД.

«Убийца являлся сотрудником правоохранительных органов, как представитель власти по роду своей службы был наделен широкими полномочиями, мерами принуждения и, соответственно, повышенной ответственностью перед обществом и государством. Следовательно, общество и истец вправе ожидать от них проявления высоких профессиональных и личностных качеств», — цитирует иск РБК.

В документе указывается, что после гибели сына у Натальи Зверевой из-за переживаний «осложнились возрастные заболевания, повысилось артериальное давление, она испытывает бессонницу и длительные периоды депрессии». Женщина взяла опеку над малолетней дочерью своего сына. Зверевой пришлось оставить работу кондуктора из-за судебных разбирательств, это уменьшило ее доход.

В ноябре 2015 года старший оперуполномоченный полиции Андрей Артемьев в 26-ом отделе городской полиции Петербурга застрелил Дмитрия Демидова. Артемьева признали виновным, а судмедэкспертиза подтвердила, что во время инцидента оперативник был пьян.

Следствие квалифицировало действия Артемьева как убийство по неосторожности (ст. 109 УК), суд назначил ему 1 год 9 месяцев лишения свободы.